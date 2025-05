Gigi D’Alessio, cantante e imprenditore: fonda con Denise Esposito una nuova società immobiliare. Scopri i dettagli.

Il cantante partenopeo Gigi D’Alessio ha deciso di ampliare i suoi orizzonti imprenditoriali fondando una nuova società immobiliare insieme alla compagna Denise Esposito. La coppia, legata sentimentalmente dal 2020 e genitori di due figli, ha costituito a Napoli la Deni House srl, un’impresa con capitale iniziale di 10mila euro e partecipazione paritaria al 50%. Ma scopriamo di cosa si occupa la nuova società fondata dalla coppia.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la svolta imprenditoriale

L’obiettivo non è solo la compravendita di abitazioni, ma un progetto molto più ampio: lo statuto prevede anche attività agrituristiche, gestione di hotel, bed and breakfast, centri benessere e strutture per il tempo libero.

La Deni House, chiaramente ispirata al nome di Denise, è amministrata unicamente da Gigi D’Alessio, che in questo modo coinvolge per la prima volta la compagna anche nel suo mondo degli affari.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

La nuova avventura con Denise si inserisce in un contesto di investimenti immobiliari che D’Alessio cura da anni. Nel portafoglio ci sono diversi immobili nella capitale: un villino sulla Braccianense, appartamenti in zona Cassia, e soprattutto una grande villa all’Olgiata del valore di oltre 2,2 milioni di euro, dove il cantante vive e ha sede la GGD Edizioni.

Una carriera brillante tra musica e business

Con sei figli avuti da tre diverse compagne, Carmela Barbato, Anna Tatangelo e Denise Esposito, Gigi D’Alessio non è solo uno dei volti più noti della musica italiana, ma anche un imprenditore esperto.

La sua GGD Edizioni Musicali Srl ha registrato nel 2023 ricavi per oltre 6 milioni di euro. Recentemente ha ceduto simbolicamente il 3% delle quote al fidato collaboratore Antonio Francesco Albo, che ha ricevuto anche una piccola quota della sua precedente immobiliare, la Cila srl.

Il fiore all’occhiello del suo impero immobiliare è il Piazza del Gesù Luxury Suites, un esclusivo hotel nel cuore di Roma, a due passi dalla storica Chiesa del Gesù. L’albergo, che occupa l’intero primo piano dell’edificio, è costantemente al completo e offre stanze a partire da 548 euro a notte.