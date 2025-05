Michele Morrone si sfoga dopo l’intervista a Belve: il duro attacco social al cinema italiano, “Avete rotto il ca**o”.

Dopo l’ultima puntata di Belve andata in onda ieri sera, 20 maggio, Michele Morrone torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa con parole dure che scuotono il mondo dello spettacolo. Dopo l’intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, l’attore ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha manifestato tutta la sua frustrazione nei confronti dell’ambiente cinematografico italiano. Ma scopriamo che cosa ha detto.

“Avete rotto il ca**o”: lo sfogo social di Michele Morrone

Il post si apre con un ringraziamento alla conduttrice Francesca Fagnani, ma si trasforma presto in un duro j’accuse contro lo star system italiano. Michele Morrone ha, poi, criticato apertamente il mondo del cinema, accusandolo di essere autoreferenziale, elitario e ipocrita.

“Non mi sento parte di un cinema che se la canta e se la suona da solo” scrive, denunciando pregiudizi verso chi non ha frequentato scuole prestigiose come il Centro Sperimentale o l’Accademia Silvio D’Amico.

Attacchi a colleghi e frecciate a Luca Marinelli

Nel suo sfogo, Michele Morrone non risparmia nemmeno i colleghi attori, che definisce “Tristi e finti poeti maledetti” che ostentano ideali progressisti solo per convenienza. La polemica tocca anche Luca Marinelli, con un riferimento velato ma pungente al compenso percepito per l’interpretazione del Duce.

“Siete più tristi delle vostre stesse idee” afferma Morrone, accusando alcuni artisti di indossare maschere politiche per darsi un tono.

Infine, Morrone provoca: “Se davvero volete cambiare il Paese, candidatevi“. Un invito ironico ma tagliente rivolto a chi, secondo lui, utilizza premi e palcoscenici per fare moralismo politico. L’attore di 365 giorni si dice stufo di un ambiente che giudica più per apparenza e ideologia che per talento e passione.