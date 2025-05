Giglio pubblica una foto di Yulia nuda e scoppia la polemica: l’ex concorrente del Grande Fratello risponde duramente.

Nuova polemica legata al Grande Fratello: protagonista questa volta è Giglio, ex concorrente del reality show di Canale 5, che ha condiviso sui suoi profili social una foto della fidanzata Yulia Bruschi completamente nuda di schiena. L’immagine ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando critiche e discussioni accese tra i fan del programma e gli utenti social. Ma scopriamo che cosa è successo e qual è stata la reazione dell’ex gieffino alla polemica scoppiata sui social.

Giglio e Yulia: l’attacco social

La relazione tra i due ex gieffini, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, sembrava procedere a gonfie vele, tra foto romantiche e dediche pubbliche. Tuttavia, il gesto di Giglio non è passato inosservato e ha generato un acceso dibattito online sull’opportunità o meno di condividere contenuti così intimi.

Il post pubblicato dall’ex gieffino ha immediatamente scatenato una bufera, a cui lo stesso Luca Giglioli ha deciso di rispondere con fermezza.

La replica di Giglio: “È solo un sedere, rilassatevi”

Travolto dalle critiche, Giglio non ha perso tempo e ha deciso di rispondere direttamente agli haters tramite un video pubblicato sui suoi social.

L’ex gieffino ha dichiarato: “Ragazzi, scandalizzarsi per una foto di un sedere di schiena mi sembra un tantino esagerato. Siamo nel 2025, ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere, baci“.

Nonostante la polemica social scatenata dallo scatto senza veli dell’ex gieffina, la relazione tra Giglio e Yulia prosegue a gonfie vele, come dimostrano i contenuti pubblicati dalla coppia sui rispettivi canali social.

Ora non ci resta che attendere per scoprire se Giglio o Yulia torneranno sull’argomento per alimentare, o spegnere definitivamente, la polemica scoppiata.