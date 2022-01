Miley Cyrus è quasi finita in topless durante l’esibizione di Capodanno, mandando in visibilio tutti i suoi fan. Ecco cosa è successo.

La popstar Miley Cyrus ha dato spettacolo come sempre durante il suo concerto di fine anno, organizzato per salutare il nuovo anno 2022. Durante il concerto di Capodanno in streaming e diretta tv, la cantante americana era a metà della performance quando il suo top minimal le ha regalato un momento di panico.

Miley Cyrus, infatti, si stava esibendo sulla NBC, come ospite del loro speciale di Capodanno e stava cantando la sua canzone “Party in the USA”. A un certo punto, il suo top argentato si è sciolto, lasciandola quasi a petto nudo sul palco. Ma Miley ha spazzato via l’incidente come se nulla fosse, continuando a cantare mentre camminava verso il retro del palco con le spalle alle telecamere, evitando che affiorassero immagini indesiderate.

Anche il team tecnico del programma è stato rapido nella risposta, allontanando la telecamera dalla performance stessa, mostrando invece una visione più ampia sul pubblico.

Tornando al centro del palco poco dopo con una giacca addosso, Miley Cyrus ha scherzato dicendo: “Tutti mi stanno sicuramente guardando ora”

Insomma, panico evitato sul palco dalla simpatica e irriverente cantante, che ha poi concluso lo spettacolo con un discorso di ringraziamento, ringraziando il pubblico per la partecipazione e gli spettatori a casa per essersi sintonizzati, prima di fare luce su ciò che è successo con il suo outfit.

