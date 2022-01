Un anno speciale il 2021 per Orietta Berti, che ha trovato la sua rivalsa tornando alla ribalta con numerosi successi. La cantante si racconta e ricorda quando nessuno la voleva.

Orietta Berti, 78 anni, con 16 milioni di dischi venduti durante una lunghissima carriera, ha trascorso un anno meraviglioso professionalmente, che l’ha vista alla ribalta.

Reduce dalla hit Mille, incisa in coppia con Achille Lauro e Fedez, Orietta Berti si è raccontata al Corriere della Sera, ricordando i tempi passati in cui nessuno la chiamava: “C’è stato un periodo in cui nell’ambiente mi schivavano tutti. Ora non ho più un momento libero”

Eh già perché Orietta ha una settimana piena d’impegni lavorativi attualmente, con The Voice Senior dove fa il giudice, la sua presenza fissa a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, oltre alle sue tante ospitate in giro per la tv e a nuove canzoni da incidere: “Il successo che arriva a un’età certa non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv, vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior, e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera”

La cantante ha anche parlato dei suoi giovani colleghi Achille Lauro e Fedez, con i quali è stata in cima alle classifiche degli ultimi mesi con il pezzo Mille, un grandissimo successo: “Fedez? È sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese” […] Achille? Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato. Sembra sempre svampito, ma è artista, e soprattutto è molto intelligente… Quando parliamo ho l’impressione di far parte della sua famiglia da sempre, di essere una sua zia alla lontana”

Orietta Berti è una vera artista, non ha paura di confrontarsi con nuove realtà ed è per questo che dopo una carriera tra alti e bassi ora sta conoscendo un nuovo periodo d’oro: “La vita regala spesso grandi occasioni: vai a lavorare con una persona che non è tua coetanea, pensi di avere poche cose in comune, eppure scopri che ci vai d’accordo e la pensi allo stesso modo”

