L’attrice Halle Berry ha fatto fare un po’ di confusione ai suoi fan che hanno creduto che si fosse sposata con il suo compagno Van Hunt. Le foto e le dichiarazioni della coppia sono molte ambigue e hanno fatto suito pensare ad un matrimonio ma loro stessi hanno poi smentito con un altro post sui social.

Halle Berry e Van Hunt non si sono sposati

Niente nozze per Halle Berry e Van Hunt, eppure la chiesa, l’atmosfera e il bacio c’era. Un post di fine anno della coppia ha fatto credere che si fossero sposati per come è stata concepita. Una foto ritraeva i due in una chiesetta mentre si davano un bacio. Ad accompagnare la foto c’era un messaggio: “Bene. E’ ufficiale”. Tutto questo ha mandato in tilt i fan della coppia che li hanno inondati di auguri e like ma arriva poi la smentita dei due.

Halle e Van pubblicano un’altra foto con scritto: “Ci stavamo solo divertendo il primo dell’anno! Grazie per gli auguri, ci hanno toccato il cuore. Adesso è ufficiale, internet è imbattibile”. La foto era dunque solo riferita all’anno nuovo e non a un matrimonio ma chissà magari i due saranno presto pronti al grande passo. D’altronde nella foto sembravano davvero complici e innamorati. Ecco il primo post:

Ecco il secondo post:

