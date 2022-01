Dopo che Basciano ha fatto una considerazione su Delia Duran, Alex Belli torna al GF Vip 6 per avere un confronto piuttosto “agitato” con il gieffino.

Alex Belli e Alessandro Basciano hanno avuto un duro confronto durante l’ultima puntata del GF Vip 6. Il gieffino aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Delia Duran che non è andata giù a Belli. Durante il loro incontro i due sono quasi arrivati alle mani e si sono avvicinati in modo “pericoloso”.

Il confronto tra Belli e Basciano

Come riporta Blogtivvu, Alex Belli arriva con tono seccato all’incontro con Alessandro Basciano. L’attore dichiara rivolgendosi al gieffino: “Prima cosa in assoluto: tu non puoi parlare così di mia moglie. Sei entrato dentro ed hai fregato la donna che Gianmaria corteggiava da tre mesi.” Arriva presto la risposta di Basciano che si comincia a scaldare: “Sei un buffone. Zitto, non hai nulla da dire, sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita. Hai 100 anni e ancora hai il taglio sulle sopracciglia”.

Basciano, parlando con altri inquilini, avrebbe fatto una battuta sul rapporto tra Delia Duran e Alex Belli: “Si preoccupasse della moglie che la prima volta la paparazzata era finta ma se continua così lo tradirà davvero”. Questa frase non è davvero piaciuta al man game che è arrivato quasi alle mani con il gieffino. Ecco il video:

Il confronto tra Alex e Alessandro non ha neanche bisogno di introduzioni: è caldo dal primo secondo. 🔥#GFVIP pic.twitter.com/9GvJps2HIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

