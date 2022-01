Anna Falchi non era presente a I Fatti Nostri, in studio c’era solo il collega Salvo Sottile e questa assenza ha fatto insospettire i fan che si chiedono cosa sia successo alla conduttrice.

In queste ore i fan di Anna Falchi sono preoccupati per la loro beniamina. L’attrice non era infatti presente per condurre I Fatti Nostri come di consueto. Solo Salvo Sottile ha presentato lo storico programma di Rai 2 e ha rivolto parole molto strane alla sua collega assente.

Anna Falchi positiva al Covid?

Nel momento in cui Salvo Sottile ha salutato i telespettatori dallo studio di I Fatti Nostri, ha fatto delle dichiarazioni molto particolari su Anna Falchi, assente dallo studio. Il conduttore dichiara: “Come vedete sono da solo e non c’è Anna Falchi che aspettiamo e tornerà presto. Voglio mandarle un bacio grande, questo è l’applauso della piazza“.

Che l’attrice si assente dal programma ha insospettito i suoi fan e la frase di Salvo Sottile fa pensare che Anna Falchi sia risultata positiva al Covid-19. L’ipotesi è molto probabile considerando l’alto numero di vip che, in questi giorni, sono stati toccati dal virus. Non si hanno ancora conferme di tutto questo, nelle prossime ore potrebbe esserci un ulteriore chiarimento.

