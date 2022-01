Miriana Trevisan è stata attaccata e critica in modo decisamente brusco da Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli, l’ex marito Pago la difende e minaccia azioni legali.

Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 se ne sono viste tante. Molte situazioni sono state spiacevoli e Alfonso Signorini stesso era in difficoltà Miriana Trevisan è stata definita anche “poco di buono” e messa in discussione come madre. L’ex marito Pago non lo accetta e minaccia azioni legali contro coloro che hanno infangato la gieffina.

Le dichiarazioni di Urtis e la reazione di Pago

Come riporta Blogtivvu, Giacomo Urtis ha fatto delle dichiarazioni in confidenza a Soleil, proprio su Miriana Trevisan. Il chirurgo dichiara: “Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro.“

L’ex showgirl, dopo aver ascoltato la clip in questione dichiara: “Io non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa veramente schifo tutto questo. Soprattutto Giacomo, che sa tante cose vere, profonde di me.” Anche Katia Ricciarelli non è stata da meno di Urtis, visto che ha definito la Trevisan “poco di buono”.

Proprio in virtù di questi continui insulti alla sua ex moglie, interviene Pago che dichiara: “Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio. “

