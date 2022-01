Un’altra gaffe poco piacevole per il tenore che ha usato parole decisamente forti per Lulù Selassiè: il web si sta rivoltando contro la concorrente e chiede un provvedimento.

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli abbia uscite infelici ma non si è mai preso alcun provvedimento su di lei. Il tenore prima ha insultato Miriana definendola “poco di buono” e poi è passata anche a Lulù Selassiè definendola con un aggettivo poco carino. Il web chiede l’espulsione della concorrente o un provvedimento per lei.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli su Lulù Selassiè

Nel post puntata, Soleil Sorge si confida con Katia Ricciarelli su Lulù Selassiè con la quale aveva litigato in diretta. Come riporta lanostratv.it, la modella dichiara: “Stavo facendo un discorso, mi hanno iniziato ad urlare tutte sopra…hanno continuato ad urlare e mi sono presa la sgridata anche io perché stavo dicendo a loro di stare in silenzio“.

Nel commentare la condotta della principessa etiope, il tenore dichiara: “Quella scimmia lì.. ah non si può dire“. Questa frase ha fatto infuriare i fan di Lulù che chiedono in massa un intervento tempestivo del GF Vip e di Alfonso Signorini nei riguardi della Ricciarelli. Non è la prima volta che il tenore si esprime in modo poco consono con i suoi inquilini.

Riproduzione riservata © 2022 - DG