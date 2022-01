Vladimir Luxuria racconta e affronta un tema a lei molto caro, quello della transizione da uomo a donna che non ha mai completato.

In un’intervista riportata da Fan Page, Vladimir Luxuria si mette a nudo e racconta i motivi per i quali non ha completato la transizione. Con dei dettagli inediti l’ex parlamentare parla delle sue paure nel fare un passo così decisivo ma non esclude che in futuro possa cambiare idea.

Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria

“L’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin’s.”

Queste le parole pronunciate da Vladimir Luxuria sulla paura di completare la sua transizione. L’ex parlamentare non si riconosceva nella sua identità maschile e ha quindi cominciato un percorso che non ha mai del tutto completato. Come lei stessa dichiara però, non è detto che non lo faccia in futuro, raccogliendo il coraggio che le occorre per fare anche questo grande passo.

