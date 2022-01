La conferma del test di paternità è arrivato insieme a quella del tradimento a Khloe Kardashian: Tristan Thompson aveva una relazione clandestina con Maralee Nichols dalla quale è nato un bambino.

La conferma è arrivata Tristan Thompson ha tradito la sua Khloe Kardashian e per di più ha un figlio da un’altra donna. La notizia sconvolge i fan increduli che hanno sempre amato la coppia. Questo potrebbe minare completamente il loro rapporto.

Tristan Thompson ha tradito la sua Khloe Kardashian

Come riporta Chi: “TRISTAN THOMPSON HA TRADITO KHLOE KARDASHIAN. È arrivata la conferma del test di paternità: dalla relazione clandestina tra Tristan Thompson e Maralee Nichols è nato un bebè. Da un po’ di tempo il campione di basket è coinvolto in una causa legale con la Nichols che chiede il mantenimento e il riconoscimento del figlio, concepito mentre stava con Khloe. Dopo vari tradimenti avevano deciso di riprovare a far funzionare la loro relazione per il bene della figlia True”.

Cosa accadrà adesso non è dato sapere ma la conferma era sicuramente un punto essenziale della vicenda. Tristan e Khloe riusciranno a ritrovarsi o sarà tutto inutile dopo questa rivelazione? Il tempo farà emergere nuovi dettagli sulla loro situazione.

