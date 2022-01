La vita sentimentale di Kabir Bedi è stata ricca e tormentata: l’attore ha vissuto infatti ben 4 matrimoni. Scopriamo cosa c’è da sapere a riguardo.

Kabir Bedi è stato sposato in tutto 4 volte e ha avuto ben tre figli (uno dei quali morto suicida a causa della sua schizofrenia). Lo stesso attore ha svelato di aver vissuto relazioni aperte, di aver tradito e di esser stato a sua volta tradito nel corso della sua vita. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita sentimentale e sui suoi numerosi matrimoni.

Ciak cinematografico

Kabir Bedi: le ex mogli

Kabir Bedi si sposato la prima volta nel 1968 con Protima Bedi (d’origine indiana) dalla quale ha avuto due figli, Pooja Bedi e Siddharth Bedi. Il secondo figlio della coppia, Siddhart, è morto suicida a 25 anni a causa della schizofrenia e il lutto ha segnato profondamente Kabir Bedi e sua moglie. Bedi non ha mai fatto segreto di aver avuto una “relazione aperta” con la sua prima moglie, e per molto tempo l’attore è stato legato anche a Parveen Babi proprio durante il suo rapporto con Protima. “Non ho mai ritenuto Parveen responsabile della fine del mio matrimonio. È successo molto prima che lei entrasse in scena”, ha dichiarato Bedi all’International Business Time. La storia d’amore tra i due è durata fino al 2005, anno in cui la donna è misteriosamente scomparsa.

Nel 1973 Bedi e la sua prima moglie hanno divorziato e, nel 1979, l’attore ha sposato Susan Humphreys (d’origine americana), da cui ha avuto il figlio Adam (nato nel 1981). In seguito Bedi è stato sposato per la terza volta con Nikki Vijaykar (conduttrice d’origine inglese e indiana) e, dal 2006, ha avuto una lunga e importante relazione con Parveen Dusanj, sposata il 15 gennaio 2016.

La proposta di matrimonio è giunta sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma, dopo dieci anni di fidanzamento. “Siamo insieme da dieci anni, quindi eravamo già sposati nello spirito. L’ho conosciuta nel 2006 quando stavo recitando in The Far Pavilions, a Londra. Nel 2007, quando ero in Italia a girare Un medico in famiglia, mi mancava e le ho chiesto di raggiungermi a Roma. Siamo rimasti insieme anche quando sono tornato in India per fare film di Bollywood”, ha raccontato l’attore a Chi.

A proposito dei suoi numerosi legami sentimentali l’attore indiano ha confessato a Oggi è un altro giorno di ritenere “straordinarie” tutte le sue numerose ex. “Ho avuto donne molto diverse nella mia vita e tutte sono state straordinarie”, ha ammesso.

