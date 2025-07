Vacanza al gran completo per Francesco Totti e Noemi Bocchi che sono volati insieme ai rispettivi figli in una location mozzafiato.

Dopo essere stati visti a Venezia con tanto di ipotesi di nozze in arrivo, ecco Francesco Totti e Noemi Bocchi di nuovo protagonisti di un’altra vacanza super. Questa volta la coppia ha deciso di farsi accompagnare dal resto della famiglia. Infatti, con i due erano presenti sia i tre figli dell’ex capitano della Roma, Cristian, Chanel e Isabel, ma anche i due della donna, Sofia e Tommaso Caucci.

Totti e Noemi: vacanza al gran completo

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di prendersi un’altra vacanza e questa volta di godersela con la famiglia al gran completo. I due hanno scelto Singapore per la loro estate 2025 con tutti i figli. L’ex calciatore della Roma e la compagna sono volati in Asia per trascorrere le ferie insieme a Cristian, Chanel e Isabel Totti, ma anche con Sofia e Tommaso Caucci.

Francesco Totti e Noemi Bocchi – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo ai profili social della coppia, soprattutto di Noemi, è stato possibile vedere le prime foto che raccontano tanto divertimento per i ragazzi, luoghi iconici da condividere con amici e seguaci e, ovviamente, anche qualche scatto romantico.

Le foto di coppia e in famiglia

Dalle foto che si sono potute vedere fin qui, in una si è visto Totti tenere in braccio la Bocchi. Entrambi, nello scatto, sono apparsi decisamente sorridenti efelici come non mai davanti all’obiettivo dei figli. La prima foto di coppia dalla vacanza asiatica parla di amore, risate e tanta complicità che va ad aggiungersi, come detto, alle indiscrezioni sulle future possibile nozze tra i due.

A rendersi protagonisti di questi bei momenti di coppia, evidentemente, i loro figli che hanno deciso di immortalere i genitori tra i panorami e gli scorci più belli di Singapore. Non mancano anche le foto dei più grandi tra i ragazzi con Chanel Totti che, per esempio, ha pubblicato dalla terrazza di Marina Bay Sands, tra sdraio e piscina con uno skyline da sogno.