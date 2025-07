Amadeus fa impazzire Londra: bagno di folla a sorpresa per il conduttore

Curioso momento per Amadeus in quel di Londra. Al netto della vacanza, il conduttore ha vissuto alcuni minuti di piacevole “caos”.

Si sta parlando sempre con maggiore insistenza del futuro lavorativo di Amadeus con tanto di possibile ritorno in Rai. Ora, però, il famoso e amato conduttore è tornato sulla bocca di tutti per un curioso episodio avvenuto in quel di Londra, nel Regno Unito, dove l’uomo è andato in vacanza insieme a sua moglie, Giovanna Civitillo.

Amadeus: le vacanze dopo l’annata tv

Dopo un’intensa stagione televisiva che lo ha visto impegnato su più fronti, Amadeus ha deciso di concedersi una pausa meritata volando a Londra presumibilmente con la sua famiglia. L’idea era probabilmente quella di staccare la spina e rilassarsi lontano dai riflettori, approfittando dell’anonimato offerto da una grande città europea. Tuttavia, le cose non sono andate esattamente come previsto: il destino ha voluto che, proprio mentre passeggiava per le strade londinesi, si imbattesse in un gruppo di giovani italiani.

Amadeus – www.donnaglamour.it

Nel giro di pochi istanti, infatti, ecco che la quiete della sua vacanza è stata interrotta da un’ondata di entusiasmo gigantesco. I ragazzi lo hanno subito riconosciuto e si sono avvicinati emozionati, chiedendogli foto e selfie e facendo capire come il conduttore, anche al netto dell’addio alla Rai, sia comunque rimasto nel cuore di tutti.

L’affetto dei fan e la disponibilità di Ama

Il presentatore, con la sua consueta disponibilità, si è lasciato coinvolgere con il sorriso, mentre attorno a lui si formava un piccolo assembramento. La scena ha suscitato non poca curiosità tra i passanti britannici, che stavano osservando con stupore il crescente fermento senza capire bene chi fosse l’uomo al centro di tanta attenzione.

Anche lontano dall’Italia, Amadeus ha sperimentato l’effetto della sua popolarità, confermando quanto forte sia il legame tra lui e il pubblico italiano, soprattutto tra i più giovani. L’episodio, per quanto inaspettato, ha regalato un momento di leggerezza e affetto sincero, trasformando una semplice passeggiata in un’improvvisata manifestazione di stima. Da quanto è sembrato, il presentatore ha scelto di fermarsi con tutti i presenti alcuni minuti, lasciando un bellissimo ricordo a loro e in generale anche un messaggio di grande disponibilità.