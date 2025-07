Giulia De Lellis al concerto di Tony Effe con le nipotine con un dettaglio speciale, il video

Presente al Circo Massimo per il concerto del suo Tony Effe insieme alle sue nipotine: Giulia De Lellis spazza via le voci di crisi con il trapper.

Giulia De Lellis ha scelto di sostenere pubblicamente il suo compagno, il rapper Tony Effe, durante il suo attesissimo concerto al Circo Massimo dove, per altro, l’artista è stato protagonista di un incidente decisamente particolare. L’influencer è arrivata accompagnata dalle sue adorate nipotine, dimostrando un affiatamento familiare che ha messo a tacere le recenti voci di crisi tra lei e il trapper.

Nelle scorse ore, come detto, Giulia De Lellis ha preso parte al concerto di Tony Effe al Circo Massimo spazzando via, almeno in parte, le voci di crisi che circolavano da tempo sul loro conto. Nonostante lo strepitoso show sul palco da parte dell’artista, è stato il momento “off stage” a rubare la scena: l’influencer, ma soprattutto alcune pagine di fan, hanno condiviso pubblicamente scatti e video che la ritraggono mano nella mano con le nipotine, mentre applaudono a ritmo di musica.

Un momento davvero magico sia per Giulia e le sue nipotine, sia sicuramente per Tony che avrà apprezzato senza dubbio la presenza della sua dolce metà e delle giovanissime parenti che si sono confermate sue grandissime fan.

Il dettaglio delle magliette: il video

In questa ottica, ad animare ulteriormente il concerto e l’ambiente è stato un dettaglio che non è passato inosservato: le nipotine di Giulia hanno indossato una maglietta dedicata al cantante, con scritta inconfondibile “I Love Tony“. Si è trattato di un gesto semplice ma che ha sicuramente raccolto in sé un grande significato dando ancora più valore alla serata, trasformandola in una vera e propria celebrazione d’amore e affetto in famiglia. Il sostegno alla figura di Tony non è stato quindi solo quello di Giulia, ma di tutta la famiglia.