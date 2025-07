Mario Adinolfi: “Cristina Plevani? Ecco perché ha vinto L’Isola”

Secondo a L’Isola dei Famosi 2025 e grande protagonista in Honduras: Mario Adinolfi racconta la sua esperienza e non solo.

L’improvviso ricovero in ospedale al momento del ritorno in Italia dopo L’Isola dei Famosi 2025 ma anche tanto altro. Mario Adinolfi ha raccontato a Fanpage le sue sensazioni dopo l’esperienza vissuta in Honduras con tanto di passaggio sulla mancata vittoria visto il secondo posto ottenuto alle spalle della trionfatrice, Cristina Plevani.

Mario Adinolfi e l’esperienza a L’Isola

Tra i vari passaggi dell’intervista a Fanpage, Mario Adinolfi ha raccontato come abbia vissuto determinate situazioni. In particolare, il giornalista ha spiegato come abbia vissuto dei pregiudizi verso di lui: “Avvertivo un astio che vivevo come preconcetto, a volte erano vere e proprie dichiarazioni di odio e questo mi faceva stare molto male”.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

Particolare precisazione anche su alcuni temi scottanti per i quali Adinolfi è stato oggetto di grande attenzione: “Non ho mai invocato i fucili contro gli omosessuali, né odio le donne. Non sono il mostro orrendo di cui parlava Loredana Cannata nella nomination”, ha detto.

La vittoria di Cristina Plevani: il motivo

Tra le risposte interessanti date da Adinolfi a Fanpage, anche quella sulla mancata vittoria nel reality. Anzi, per la verità sui motivi del successo di Cristina Plevani: “Non riesco a perdere senza soffrire. La vittoria sarebbe stata un’enorme soddisfazione, la sconfitta sulla linea del traguardo mi ha dato fastidio”, ha prima di tutto ammesso il giornalista. E poi sulle ragioni che hanno portato la Plevani al trionfo: “Perché è una persona speciale, quindi ha meritato l’affetto del pubblico. Ha anche giovato dell’effetto nostalgia. Io stesso ricordavo la sua epopea di 25 anni fa. Chi ha la mia età ricorda che Cristina non approfittò della vittoria per farsi imbrigliare da una modalità che poteva essere trash. Tornò a essere una di noi. E ha vinto l’isola più dura di sempre”.