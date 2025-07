Mario Adinolfi dimesso dopo il malore post-Isola dei Famosi: ecco cosa è successo e le sue condizioni attuali.

Nelle ultime ore aveva destato grande preoccupazione la notizia del ricovero in ospedale dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi. Con un post Instagram, il giornalista aveva rivelato di aver avvertito un malore appena dopo il ritorno a casa dall’Honduras, ma in un’intervista a Fanpage ha raccontato come sta adesso e che cosa gli è successo. Scopriamo tutti i dettagli.

Mario Adinolfi ricoverato dopo L’Isola dei Famosi: cos’è accaduto

Mario Adinolfi è stato dimesso dall’ospedale dopo un improvviso malore che ha preoccupato i fan e i telespettatori de L’Isola dei Famosi. Il noto giornalista ha raccontato in prima persona l’episodio che lo ha costretto al ricovero, avvenuto al rientro in Italia dopo la fine del reality, come ha raccontato lui stesso su Instagram con un post.

Il suo fisico, già messo a dura prova dalla permanenza sull’isola, non ha retto al rientro alla normalità, complici il forte caldo e un’alimentazione improvvisamente più ricca dopo settimane di privazioni.

Adinolfi ha spiegato ai microfoni di Fanpage che tutto è iniziato con un forte malessere dopo una semplice colazione. “Cornetto e cappuccino, uniti al caldo torrido, hanno causato una reazione che è peggiorata rapidamente” ha dichiarato.

La moglie Silvia ha quindi deciso di accompagnarlo in ospedale, dove è rimasto sotto osservazione per una notte. Il giornalista ha parlato di dolori atroci e di una condizione fisica precaria, causata anche dal calo di peso drastico avvenuto durante il programma.

Come sta oggi Mario Adinolfi

“Ero arrivato all’Isola con analisi perfette. Poi, il mio corpo – in particolare fegato e reni – ha fatto fatica a gestire il calo di peso. Arrivato in Italia, il caldo micidiale e la prima colazione fatta con cornetto e cappuccino hanno iniziato a darmi progressivamente fastidio. Ho avuto l’intelligenza di capire che il fastidio sarebbe diventato via via molto più problematico” ha raccontato il giornalista.

Oggi Mario Adinolfi è a casa, a letto, e sta cercando di recuperare le energie.

“Il motorino è stato acceso troppo a lungo” ha detto con una metafora, “Ora rischio di fondere la testata del motore“. Il politico ha quindi deciso di prendersi una pausa e dedicarsi alla famiglia, con l’obiettivo di ritrovare il benessere fisico e mentale.

Mario Adinolfi, però, assicura: “Mi rimetterò presto“.

Oltre a lui, anche Loredana Cannata al rientro in Italia ha avvertito malori che l’hanno costretta al ricovero in ospedale.