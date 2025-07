Valentina Vignali si sposa: la favolosa proposta di nozze “a spicchi”

Nozze in arrivo per Valentina Vignali e Fabio Stefanini: dopo essersi ritrovati, i due convoleranno in matrimonio. Ecco la proposta.

Mesi fa aveva confermato di aver ritrovato l’amore, raccontando una storia pazzesca che, adesso, è diventata ancora più bella. Stiamo parlando di Valentina Vignali, famosa cestista, modella e influencer, che è pronta a convolare a nozze con Fabio Stefanini. Sui social è stata pubblica la bellissima proposta di matrimonio arrivata su un campo da basket.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini: la storia

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano”, cantava il mitico Antonello Venditti. Ed evidentemente per Valentina Vignali e Fabio Stefanini è stato davvero così. La coppia, infatti, dopo tantissimi anni di lontananza, si è ritrovata e ora non intende più lasciarsi. I due ragazzi erano stati, reciprocamente, i loro amori di adolescenza, e dopo oltre dieci anni, per caso, si sono ritrovati.

La Vignali aveva raccontato tutto sui social e a quanto pare questa reunion ha portato lei e Stefanini a non volersi lasciare più. Ecco, infatti, i due aver comunicato le future nozze. Sui social, la ragazza ha condiviso un filmato con tanto di proposta da parte di Fabio.

La proposta di nozze: il video

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore”, ha scritto la Vignali nel post social con il video della proposta ricevuta. “Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE”, ha scritto ancora la ragazza mostrando come Fabio l’abbia stupita con un pallone da basket finto con all’interno un anello.