Marco Mengoni, il gesto al concerto spiazza tutti: “Me l’ha detto la psicologa”

Amatissimo e seguitissimo nelle sue recenti tappe in concerto, Marco Mengoni ha sorpreso tutti con un gesto magico verso il pubblico.

Ha commosso tutti con la dedica in concerto per la madre, ma ora Marco Mengoni è riuscito, forse, a fare anche di più. Nel corso della recente serata di una delle tappe del tour, l’artista, dopo aver letto un cartellone di una fan, ha deciso di compiere un gesto molto importante scherzando anche con il resto dei presenti.

Marco Mengoni in concerto: musica ed emozioni

Ha sempre emozionato tutti con la sua arte e ha fatto cantare l’Italia intera con le sue canzoni. Marco Mengoni è assoluto protagonista in questi giorni con il suo tour che dopo la perdita della madre è diventato, per intensità, ancora più forte di prima. La conferma è arrivata anche dalla recente tappa dove tutto il pubblico è rimasto sorpreso da un gesto del cantante.

Marco Mengoni – www.donnaglamour.it

Il rapporto con i suoi fan è da sempre stato ottimale ma probabilmente dopo quanto accaduto nelle scorse ore, gli ammiratori di Mengoni si moltiplicheranno. Il motivo? Come detto, l’artista si è concesso un momento davvero incredibile con il suo pubblico.

Il gesto con il pubblico: il video

Sui social, come è stato possibile vedere anche da un video condiviso su X da Gabriele Parpiglia, Mengoni ha deciso di scendere dal palco durante il concerto e abbracciare una fan che aveva mostrato un cartellone speciale: “La mia psicologa dice che un tuo abbraccio curerebbe la mia ansia, salgo io o scendi tu?”. Una frase che l’artista ha letto e, dopo aver sorriso, lo ha visto scendere per andare verso la fortunata ragazza e abbracciarla. Un momento magico che ha spiazzato tutti e ha riempito sicuramente il cuore di gioia della giovane ammiratrice. Un gesto semplice ma che ha confermato la grandezza di Mengoni, non solo come cantante ma anche e soprattutto come uomo.