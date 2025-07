Flavio Insinna rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: “Vi do una notizia”

Ci sarà anche Flavio Insinna a Ballando con le Stelle nella prossima edizione? Il conduttore ha deciso di rompere il silenzio.

Milly Carlucci sta lavorando per comporre il cast di concorrenti che prenderà parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice sta pensando in grande con la voglia di stupire con personaggi di altissimo livello. In questo senso, nelle ultime ore, si era fatto piuttosto insistente il nome di Flavio Insinna. L’uomo ha deciso di replicare ai rumors con grande carattere.

Ballando con le Stelle: le voci su Flavio Insinna

In attesa di conoscere in via ufficiali quali saranno i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, come detto, i rumors si stanno moltiplicando. In particolare, nelle scorse ore, pare che Milly Carlucci abbia avuto un incontro con Flavio Insinna. I due sarebbero stati pizzicati durante un pasto insieme. Un incontro che potrebbe nascondere progetti futuri…

A riportare dell’incontro è stato Dagospia aprendo le porte ad un possibile ingaggi per Ballando del famoso presentatore. Al netto di questa voce, però, ecco che il diretto interessato ha deciso di rispondere dando, come ha scritto lui stesso su X, “una notizia”.

La risposta del conduttore

Tramite un post su X, Insinna ha deciso di rompere il silenzio sui rumors che lo vorrebbero pronto a prendere parte a Ballando. Il conduttore non ha smentito la paparazza con la Carlucci ma ha spiegato che tali incontri possano anche avvenire per altre ragioni. “Non è vera la notizia che mi riguarda (parlo di Ballando con le stelle). Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro. 50/50 60/40. 70/30 buonagiornataaaaa”. Da capire, a questo punto, quanto ci sarà di vero anche nelle sue parole. Le percentuali da lui scritte fanno pensare che qualcosa, sotto sotto, possa esserci davvero…