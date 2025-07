Il noto conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino sta avendo grande successo e non ha intenzione di fermarsi. Ecco i suoi futuri progetti.

Lo abbiamo visto godersi qualche momento di vacanza persino con il Dottore di Affari Tuoi. Ma come sempre Stefano De Martino fa parlare anche per altre ragioni. Il presentatore napoletano, infatti, al netto delle sempre rumorose notizie sulla sua vita privata, è tornato al centro delle voci per quanto concerne i progetti lavorativi del futuro.

Stefano De Martino tra Affari Tuoi e la vita privata

Senza dubbio il nome di Stefano De Martino è tra quelli maggiormente chiacchierati degli ultimi mesi da parte dei media di cronaca rosa e spettacolo. Al grande successo ottenuto con Affari Tuoi su Rai 1, va annesso anche il grande rumore attorno alla sua vita privata che lo vede, ormai ogni giorno, essere associato ad un nome di donna diverso ogni volta.

In questo senso, per il buon presentatore non mancano mai domande e ipotesi a cui rispondere o alle quali fare chiarezza. Se in chiave sentimentale è sempre meglio non sbilanciarsi, diverso il discorso in ambito professionale. Parlando a La Freccia, De Martino ha infatti spiegato cosa vorrebbe fare in futuro in tv.

I progetti futuri

Nel futuro di De Martino, quasi certamente, ci sarà il Festival di Sanremo, anche se lo stesso giovane presentatore ha più volte ribadito l’intenzione di arrivare alla kermesse più in lù con l’età. Cosa, invece, molto più vicina sarebbero, invece, dei programmi diversi dal solito. Il conduttore, infatti, a La Freccia ha spiegato cosa gli piacerebbe fare prossimamente: “Vorrei provare dei formati originali: sono un promotore della scrittura e degli autori, in Italia abbiamo grandi penne e una creatività su cui potremmo investire”. Staremo a vedere quindi con quali programmi il buon Stefano vorrà stupire il suo pubblico. Non resta che attendere.