Un curioso retroscena, tutto da verificare, su Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Spuntano delle serate con ex tentatrici.

Dopo la paparazza del tentatore Flavio, ecco che Temptation island è di nuovo al centro delle voci e delle notizie di gossip. In particolare, ora, è il conduttore Filippo Bisciglia ad essere stato chiamato in causa. Il presentatore, infatti, dopo una intervista a proposito del suo rapporto con la sua dolce metà, sarebbe stato oggetto di una segnalazione.

Filippo Bisciglia e l’amore per Pamela Camassa

In occasione della partenza della nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia era stato protagonista di una bella intervista anche ai microfoni di Chi nella quale aveva parlato della sua relazione con Pamela Camassa e anche del rapporto, in questo caso utilizzando molta ironia, con le tentatrici del programma.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

In quella occasione, era stato chiesto a Bisciglia se avesse mai perso la testa per una delle bellissime tentatrici della trasmissione. Lui con ironia aveva risposto: “Ogni tre minuti. Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni”.

La segnalazione sulle serate

Proprio quelle frasi sono state riprese da Alessandro Rosica, L’Investigatore Social, su Instagram tramite una storia dalla quale sarebbe venuta a galla una cosa molto curiosa sulla vita privata di Bisciglia. L’esperto di gossip, sempre ben informato, ha scritto: “Ti dimentichi di quando fai serata a Roma e Milano con ex tentatrici? O a ragazze a cui avresti promesso di farle entrare come tentatrici? O prendi per cu**? Per capire. Non solo mi segnalano tutto, ti ho anche visto personalmente l’anno scorso e lo sai”. Insomma, l’esperto sembra essere piuttosto sicuro del suo, cosa vorrà dire a sua “discolpa” il buon conduttore di Temptation Island? Probabilmente non replicherà e continuerà ad avere grande successo con la trasmissione.