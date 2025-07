Temptation Island 2025, il tentatore Flavio paparazzato: ecco con chi

Dopo la “premièr” di Temptation Island 2025 si è tanto parlato del tentatore Flavio Ubirti. Dopo le registrazioni ecco la prima paparazzata.

La prima puntata di Temptation Island 2025 è stata un successo e il merito, va detto, è stato anche di alcune coppie in particolare che fin da subito si sono messe in evidenza non certo per comportamenti molto belli e positivi come quelli avvenuti tra Valentina e Antonio. Ma a prendersi la scena durante il debuto stagionale del reality è stato anche il tentatore Flavio Ubirti che ha colpito tutti con la sua bellezza. Proprio il ragazzo è stato protagonista in queste ore della prima paparazza a registrazioni concluse…

Temptation Island 2025: tutti pazzi per Flavio Ubirti

Oltre alle varie coppie di Temptation Island 2025, la prima puntata del reality ha acceso i riflettori su Flavio Ubirti, uno dei tentatori di questa edizione. Fin da subito tutte le fidanzate sono parse spiazzate dalla sua bellezza commentando positivamente la presenza del ragazzo nel villaggio. Lo stesso approccio “di euforia” è arrivato dai social.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Sul web, infatti, tantissimi utenti, donne ma anche uomini, hanno focalizzato la propria attenzione sul bellissimo Flavio che sembra aver conquistato veramente tutti. Proprio sul ragazzo, in queste ore, è arrivata la prima “segnalazione” dopo le registrazioni. Temptation, come noto, infatti, è registrato ma fino al termine nessuno può “spoilerare” nulla.

Flavio sei carino, sei okay, sei il tentatore che sceglierei #TemptationIsland pic.twitter.com/yiAmOjbb42 — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) July 3, 2025

La prima paparazzata del tentatore: con chi era

In questo senso, il tentatore Flavio è stato protagonista della prima paparazza dopo le registrazioni del reality per coppie. Il giovane è stata pizzicato da Biccy in piscina in compagnia di un altro ragazzo, presumibilmente un amico o collega. Ubirti è stato visto in uno stabilimento balneare a Marina di Pietrasanta dove si stava godendo alcuni momenti di relax e sole. Nessuna donna al suo fianco anche perché, come detto, nessun partecipante di Temptation può dare delle anticipazioni su cosa accadrà nel programma fino a quando questo non si è concluso per tutti in tv. Staremo a vedere se ci saranno sorprese in futuro.