Francesca Ferragni ha partorito: secondo figlio dal marito Riccardo Nicoletti

Francesca Ferragni ha partorito il secondo figlio, frutto dell’amore che da anni la lega al marito Riccardo Nicoletti.

Secondo bebè per Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti: la dentista e influencer ha partorito. Dopo il primogenito Edoardo, nato nel 2021, la coppia vive una nuova grande emozione, ovviamente circondati da tutta la loro grande famiglia, in primis nonna Marina Di Guardo e le zie Chiara e Valentina.

Francesca Ferragni ha partorito: l’annuncio

“Pronto a diventare fratello maggiore, Edo?“, scriveva sui social Francesca Ferragni a gennaio per annunciare ai fan di essere in dolce attesa. A distanza di qualche mese da quel momento, la sorella di Chiara ha partorito il secondo figlio, una bella femminuccia, Lea. La nascita della bambina, frutto dell’amore che dal 2009 la lega a Riccardo Nicoletti, è stata annunciata dagli stessi genitori, emozionati come la prima volta.

Adesso che la famiglia si è allargata, Francesca avrà bisogno ancora di più dei nonni Marina Di Guardo e Marco Ferragni e delle zie Chiara e Valentina. Ovviamente, ci sono anche i parenti di Riccardo, ma rispetto all’altro ‘clan’ sono meno social. Di certo, la Ferragni, l’unica ad aver affiancato la carriera da dentista a quella di influencer, può usufruire dell’aiuto di tante persone.

Francesca Ferragni: l’emozione di diventare mamma bis

Francesca Ferragni ha partorito la prima volta il 21 giugno 2022. Edoardo è stato il terzo nipote per i nonni Marina e Marco, dopo Leone e Vittoria, figli di Chiara e Fedez. Rispetto alla sorella, lei ha ‘invertito’ gli eredi, prima è arrivato il maschietto e poi la femminuccia. Il sesso della seconda figlia, tra l’altro, l’ha annunciato sui social in una giornata molto particolare, quella dedicata alle donne.

Ha condiviso una foto con il marito e il primogenito che aveva in mano un paio di scarpine rosa. A didascalia, ha scritto: “Buona festa della donna anche a te piccolina“.