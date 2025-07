Dalle “feste sfrenate” di De Martino alla “cacciata” in casa Rai: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni intensi dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv. Sono state ore particolarmente tristi per Massimiliano Rosolino che ha subito un lutto molto pesante. Ma in generale non sono mancante anche news di altro tenore emotivo e ben più leggere. In particolare ha fatto parlare Stefano De Martino con le voci sulle sue “feste sfrenate” e non solo. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dall’1 al 4 luglio 2025.

Gossip della settimana: le confessioni di Belen

Negli ultimi giorni è tornata ad affrontare alcuni argomenti piuttosto spigolosi la bellissima Belen. L’argentina, spesso al centro di rumors “frivoli”, si è concessa alcune ore di mare e tramite un video ha affermato di essere riuscita a prendere il sole dopo tre anni di nulla. In queste parole, in realtà, c’è stato un significato più profondo.

La showgirl, infatti, rispondendo ai fan ha spiegato che il suo discorso fosse in generale rivolto ad una serenità ritrovata dopo la depressione. “È il primo dopo tre anni. Ho sofferto di depressione”, sono state alcune delle sue parole.

Anna Tatangelo e l’avvistamento con Giacomo Buttaroni

Dopo l’annuncio della gravidanza, Anna Tatangelo aveva fatto molto parlare per quella che sembrava poter essere una crisi con il papà del bebè che porta in grembo, Giacomo Buttaroni. Invece, a quanto pare, un recente avvistamento in clinica avrebbe cambiato ogni scenario smentendo i rumors negativi.

Giovanna Civitillo “cacciata” dalla Rai

Continua al “guerra” a distanza tra Rai e Amadeus. Infatti, pare che la decisione di dire addio a Giovanna Civitillo, ormai presenza fissa a ‘È sempre mezzogiorno’ possa essere l’ennesima frecciata al noto conduttore dopo la separazione, non senza qualche polemica, avvenuta tempo fa.

Le “feste sfrenate” di Stefano De Martino

Nuove voci su Stefano De Martino e quelle che sarebbero le sue “feste sfrenate” nella nuova villa in quel di Napoli. Alcune segnalazioni avrebbero svelato dei retroscena sui party compresa “l’unica regola da rispettare”.

Pier Silvio Berlusconi: la rivoluzione a Mediaset

Svolta in Mediaset con la programmazione che cambia tra Canale 5 e Italia Uno. In particolare, Pier Silvio Berlusconi ha comunicato in modo ufficiale alcuni slittamenti e spostamenti persino di trasmissioni storiche come Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. Le novità sembrano essere parte di un progetto più ampio per il futuro…