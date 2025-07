L’annuncio della gravidanza, il giallo sul fidanzato e ora le voci di crisi: come stanno le cose tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni.

Dopo l’annuncio della gravidanza e il primo concerto con tanto di pancione, Anna Tatangelo è tornata a far parlare insieme a Giacomo Buttaroni, padre del figlio che porta in grembo. In particolare, sui due c’erano state voci di crisi ma le cose, a quanto pare, sarebbero ben diverse almeno stando al settimanale Oggi che è riuscito a pizzicare la coppia in un momento molto speciale.

Anna Tatangelo e le voci di crisi con Giacomo Buttaroni

La dolce attesa di Anna Tatangelo aveva fatto parlare davvero tutto il mondo dello spettacolo e dei social. Nessuno si aspettava una bellissima notizia come questa anche considerando che la vita privata dell’artista era, nell’ultimo periodo, molto “nascosta”. In questo senso si è arrivati a capire che la donna è in dolce attesa di un bebè da Giacomo Buttaroni con il quale, però, secondo alcune voci, ci sarebbe già stata aria di crisi.

Nei giorni successivi all’annuncio della gravidanza, come detto, i rumors sulla vita privata della cantante si erano moltiplicati facendo addirittura pensare ad una crisi con quello che diventerà il padre del bebè che la bella Anna sta aspettando. A quanto pare, però, le cose non starebbero così.

La foto verità in un momento speciale

A fare chiarezza sul rapporto tra la Tatangelo e Buttaroni ci ha pensato il settimanale Oggi. Il media, infatti, ha smentito categoriacamente ogni voce di crisi andando a pubblicare sul suo ultimo numero le foto della cantante e del compagno, felici, mentre vanno in una nota clinica romana presumibilmente per un controllo. Insomma, la coppia sta bene, sta insieme e sta pensando a come occuparsi al meglio del bebè in arrivo. A questo punto non resta che attendere delle foto di coppia da parte dei diretti interessati.