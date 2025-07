Scompare a 67 anni il celebre attore Michael Madsen, celebre per Le Iene e Kill Bill. Trovato senza vita nella sua casa a Malibu.

Il mondo del cinema piange l’improvvisa scomparsa di Michael Madsen. L’attore iconico e volto indelebile del cinema di Quentin Tarantino, è morto all’età di 67 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita giovedì mattina nella sua abitazione di Malibu, come riportato da Variety. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, fonti vicine all’attore parlano di un infarto come causa del decesso. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Michael Madsen: una carriera tra culto e poesia

Con oltre 300 film all’attivo in quasi cinquant’anni di carriera, Michael Madsen è stato uno degli attori più riconoscibili del cinema americano. Nato a Chicago nel 1958, figlio di un pompiere di origini danesi e di una madre con sangue nativo americano, Madsen ha iniziato a recitare in teatro accanto a nomi come John Malkovich, prima di debuttare al cinema in War Games nel 1982.

Il grande successo arriva nel 1992 con Le Iene, dove interpreta Vic Vega, alias Mr. Blonde. Indimenticabile la scena in cui, sulle note di Stuck in the Middle with You, tortura un poliziotto legato a una sedia.

Oltre a Le Iene, Madsen ha lavorato in altri capolavori di Tarantino come Kill Bill Vol. 1 e 2, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood.

La notizia della morte dell’attore ha rapidamente fatto il giro del web, con tantissimi fan che hanno condiviso messaggi di cordoglio.

Virginia Madsen mourns her big brother Michael Madsen in an emotional tribute after his death:



"He was thunder and velvet. Mischief wrapped in tenderness. A poet disguised as an outlaw. A father, a son, a brother—etched in contradiction, tempered by love that left its mark.… pic.twitter.com/duIQRukVys — Variety (@Variety) July 3, 2025

Michael Madsen: una vita tormentata

Dopo i fasti degli anni ’90, la carriera di Michael Madsen ha preso una piega più indipendente, con ruoli in film minori, horror e anche alcune produzioni italiane poco distribuite.

Padre di cinque figli e sposato tre volte, Madsen ha vissuto anche momenti difficili, tra cui il suicidio del figlio Hudson nel 2022 e diversi arresti legati a presunte violenze domestiche. Due i suoi rimpianti: non aver recitato in L.A. Confidential e la mancata realizzazione di The Vega Brothers, progetto mai nato di Tarantino.