Selvaggia Lucarelli racconta i tradimenti di Giuseppe Cruciani dopo una breve frequentazione nel 2012: le dure accuse.

Selvaggia Lucarelli, oggi impegnata con Lorenzo Biagiarelli, e il giornalista Giuseppe Cruciani hanno un passato in comune, ma la loro relazione non è finita nel migliore dei modi. Dopo anni di silenzi e allusioni, la giornalista ha deciso di fare chiarezza sulla loro breve frequentazione avvenuta 13 anni fa, svelando particolari inediti e imbarazzanti. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio: i messaggi compromettenti

Durante una cena in un ristorante giapponese di Milano nel 2012, Cruciani, visibilmente nervoso, chiese a Lucarelli di usare il suo telefono per accedere a Twitter. Un gesto apparentemente innocuo, ma che si rivelò cruciale.

Infatti, a causa di un bug, i messaggi indirizzati a lui continuarono ad arrivare sul cellulare della giornalista anche dopo il logout.

La sorpresa fu amara: sullo schermo comparvero conversazioni dal contenuto intimo e inequivocabile, segno evidente di una doppia vita. “Mi apparivano dei botta e risposta sullo schermo con allusioni chiaramente intime” ha raccontato Selvaggia Lucarelli, ammettendo di aver vissuto l’esperienza con un certo distacco, vista la poca intensità emotiva del legame.

Giuseppe Cruciani

“Non mi era mai successo, non avevo mai scoperto tradimenti, non avevo mai vissuto il pathos della scoperta delle corna. E questa storia senza un grande coinvolgimento mi consentiva di vivere l’esperienza senza eccessi di struggimento. Quindi, me ne stetti zitta e lo lasciai fare” ha rivelato.

Anziché reagire subito, la giornalista decise di osservare, rimandando il confronto al giorno successivo. Durante l’incontro, Cruciani rimase spiazzato dalla scoperta, ma lei lo congedò con un semplice “Amen, finisce così“, senza drammi o scenate.

Il sassolino dalla scarpa di Selvaggia Lucarelli

Oggi, Selvaggia Lucarelli sottolinea come lei sia stata la parte lesa, al contrario di quanto si potrebbe pensare ascoltando i riferimenti criptici di Cruciani durante le sue trasmissioni. “Non capisco perché ce l’abbia con me” ha dichiarato.

Con la sua solita ironia, Lucarelli ha concluso: “Giuseppe Cruciani è fedele solo a David Parenzo. È giusto che trovi conforto altrove. Se lo merita“.