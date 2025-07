Nuovo capitolo della “guerra” tra Rai e Amadeus dopo l’addio del conduttore. Sua moglie, Giovanna Civitillo, fatta fuori da ‘È sempre mezzogiorno’.

Amadeus e Giovanna Civitillo sono più uniti che mai e anche di recente, dopo alcune critiche per il presentatore, la donna aveva mostrato “i denti” difendendo il marito. E allora chissà cosa accadrà adesso che la diretta interessata sembra essere stata “fatta fuori” dalla Rai in quella che a tutti gli effetti sembra essere una nuova tappa della guerra tra i vertici della tv di Stato e il conduttore che da qualche tempo ha detto addio.

Giovanna Civitillo fuori da ‘È sempre mezzogiorno’

Ci sarebbero importanti novità nel futuro lavorativo di Giovanna Civitillo. Infatti, la moglie di Amadeus, come anticipato da Affaritaliani, sarebbe stata fatta fuori dalla trasmissione alla quale ormai prendeva parte da tempo ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici. Il programma, in pausa per l’estate, tornerà in autunno ma senza la bella Giovanna.

Giovanna Civitillo – www.donnaglamour.it

Come detto, la news sul futuro della Civitillo lontana dalla Rai è stata anticipata da Affaritaliani ma a fornire dettagli, adesso, ci ha pensato Dagospia che nella rubrica ‘A Lume di Candela’ ha fornito alcuni particolari molto interessanti.

La “guerra” contro Amadeus

Senza fare giri di parole, Dagospia ha scritto sulla vicenda: “La Rai ancora contro Amadeus: cacciata Giovanna Civitillo da ‘È sempre mezzogiorno’“. Poi, spiegando meglio: “Continua la ‘guerra’ dei vertici Rai contro Amadeus: cacciata la moglie Giovanna Civitillo da ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici. La notizia è stata accennata dal sito Affari Italiani ma possiamo fornire dettagli importanti”.

In questo senso, Dago ha spiegato che “la decisione è stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime di Angelo Mellone (in quota Fratelli d’Italia). Dopo il passaggio a Discovery del conduttore, la moglie era stata confermata nel cast della trasmissione del mezzogiorno di Rai1 anche per evitare polemiche e polveroni per una presenza settimanale non di primo piano. Quest’anno la dirigenza è tornata alla carica, confermando il clima di ostilità verso Amadeus e imponendo l’uscita dal programma di Civitillo”.

Va detto che Dagospia ha precisato anche un altro aspetto, ovvero che la Rai ha fatto sapere proprio a loro “che si tratta di normali cambiamenti e che nella prossima edizione saranno previste altre novità nel cast con l’ingresso di nuovi cuochi”.