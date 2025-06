Anna Tatangelo, primo concerto col pancione: le immagini

Dopo l’annuncio della gravidanza, Anna Tatangelo è stata protagonista del suo primo concerto ufficiale con il pancione. Grandi emozioni per lei e i fan.

Solamente pochi giorni fa, Anna Tatangelo ha annunciato di essere in dolce attesa. Una notizia che ha sconvolto, positivamente, tutti i suoi fan che non si aspettavano qualcosa di simile da parte della cantante. Lei e Giacomo Buttaroni stanno per avere il loro primo figlio insieme e al netto di quelle che saranno le precauzioni future in gravidanza, la donna non sta rinunciando anche al lavoro come confermato di recente con il suo primo concerto da futura mamma.

Anna Tatangelo e i retroscena sulla gravidanza

Se l’annuncio della dolce attesa di Anna Tatangelo ha colpito tutto il suo pubblico, lo stesso si può dire della famiglia dell’artista. Infatti, solamente poche ore fa, a parlare di come l’ambiente attorno all’artista abbia accolto la notizia è stato suo fratello, parlando a DiPiù Tv. L’uomo ha sottolineato qualche interessante retroscena legato alla sorella e al suo compagno.

Anna Tatangelo

“In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia”, ha rivelato il fratello della cantante. E poi ancora: “Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna”.

Il primo concerto con il pancione

Intanto, come anticipato, per la bella Anna è stato tempo di lavorare e di andare ad essere protagonista del suo primo concerto con il pancione. Questo weekend la Tatangelo è salita sul palco per la prima volta da futura mamma. Per l’esibizione in Abruzzo la cantante ha scelto due look, uno total black l’altro white, da cui faceva capolino il pancione. Un momento molto intenso per tutti, lei in primis ma anche per i suoi fan che hanno riempito la donna di affetto tra messaggi e parole sui social dove video e immagini della serata sono diventati virali.