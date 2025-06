La cantante Anna Tatangelo mostra il pancino su Instagram e condivide la gioia di una nuova gravidanza. L’annuncio a sorpresa.

Anna Tatangelo torna sotto i riflettori con una notizia che ha lasciato senza parole i suoi fan: è incinta. L’annuncio è arrivato oggi tramite un post su Instagram, dove la cantante si è mostrata con un pancino ben visibile e un messaggio intenso e carico di emozione.

Anna Tatangelo annuncia a sorpresa la sua gravidanza

Anna Tatangelo ha condiviso un’immagine dolcissima in cui il suo pancione è il vero protagonista, accompagnata da parole che raccontano la profondità di questo momento per lei: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande“.

Gli anni difficili e la reazione dei VIP sotto il suo post

Negli ultimi tempi, la cantante era tornata a parlare pubblicamente delle critiche ricevute in passato, in particolare durante la relazione con Gigi D’Alessio, padre di suo primo figlio. Un periodo complesso che Anna Tatangelo non ha dimenticato: “A 15 anni mi davano della vecchia, a 20 si scandalizzavano perché ho avuto un figlio con un uomo molto più grande“.

Oggi, con questo nuovo capitolo che si apre, la cantante di Ragazza di periferia si mostra serena e determinata. E il suo post è stato subito invaso da auguri e messaggi d’amore da parte di amici e colleghi. Emma Marrone ha scritto semplicemente “Auguri Annina“, mentre Elettra Lamborghini ha commentato: “Ma che notizia meravigliosa“.

La celebre cantante si unisce al sempre più folto gruppo di donne VIP in dolce attesa, tra cui figurano anche Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis e Francesca Ferragni. Il suo annuncio, però, è senza dubbio quello più inaspettato.