Un simpaticissimo aneddoto rivelato da Michelle Hunziker in merito alla sua vita privata e i gli appuntamenti con gli uomini.

Sempre al centro dell’attenzione per la sua vita privata e professionale, Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé dopo il curioso incidente in diretta. In questo caso la showgirl ha parlato al programma Punkt 8, citato da diversi media elvetici e non solo, svelando come riesca a sfuggire ai paparazzi quando si tratta di incontrare degli uomini specie nei primi appuntamenti.

Michelle Hunziker e l’amore

La vita professionale e quella privata di Michelle Hunziker sono ormai da anni sulle prime pagine di ogni media di cronaca rosa e di spettacolo. La showgirl è amatissima dal pubblico del piccolo schermo ed è sicuramente tra le donne maggiormente chiacchierate in tema gossip. Dopo la storia con Ramazzotti e quella con Trussardi, non sono mancate, infatti, le notizie in tema amore sul suo conto.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

Adesso, la bella Michelle sembra aver trovato il modo per dare meno nell’occhio e per sua stessa ammissione avrebbe trovato un sistema efficace per non farsi scoprire, almeno non subito, proprio dai tanto amati (e odiati) paparazzi.

Come sfugge ai media: dove incontra gli uomini

Parlando con il programma Punkt 8, come riferito anche dai vari media elvetici quali Blick, la Hunziker ha svelato che vista la sua posizione molto in vista in termini mediatici, molti uomini abbiano avuto “paura” nel creare un rapporto con lei. “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi”, ha detto.

E ancora su dove riesca ad incontrare gli uomini senza farsi pizzicare dai media: “Garage e bei Airbnb. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Michelle, sei diventata davvero brava’”, ha detto con simpatia la showgirl che ha dunque svelato il suo trucco. Chissà fino a quando questa tecnica funzionerà.