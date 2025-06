Bianca Balti, vacanza d’amore con il suo Alessandro: ecco dove sono andati

Relax e anniversario festeggiato in anticipo per Bianca Balti e il suo dolce Alessandro Cutrera. La coppia si è concessa alcuni giorni di mare.

Dopo aver festeggiato la maggiore età della figlia, Bianca Balti ha deciso di godersi alcuni giorni di relax con il suo dolce fidanzato, Alessandro Cutrera. La coppia, come mostrato dal settimanale Chi, ha scelto di trascorrere del tempo di serenità e gioia dopo un anno intenso di impegni, professionali e privati, legati anche alla sua battaglia contro il tumore.

Bianca Balti: la lotta con il tumore continua

Negli ultimi mesi Bianca Balti era tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore. La modella aveva raccontato le sue impressioni e anche i momenti più difficili vissuti. “A settembre pensavo che sarei morta, poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma pensavo che la mia carriera fosse finita per sempre”, ha detto la donna alla fine del mese scorso.

Bianca Balti – www.donnaglamour.it

La Balti è stata aiutata anche dall’amore visto che nell’ultimo anno al suo fianco c’è stato Alessando Cutrera che ha senza ombra di dubbio contribuito a questa sorte di “rinascita” della modella che adesso è in remissione e si prepara a tornare a lavorare a pieno ritmo.

La fuga romantica con Cutrera

Prima di riprendere al 100% con il proprio lavoro, come anticipato, la bella Bianca ha optato, insieme a Cutrera, per una vacanza relax in Versilia. A mostrare i due insieme, romantici e innamorati, è stato il settimanale Chi che ha pizzicato la coppia a Forte dei Marmi: “Bianca è tra le braccia di Alessandro Cutrera, che sfiora teneramente la lunga cicatrice sul suo addome”, ha detto il settimanale, ricordando l’operazione a cui si è sottoposta la modella lo scorso settembre al fine di rimuovere il tumore ovarico al terzo stadio che la aveva colpita.

Il benessere della coppia è evidente tanto che il media ha sottolineato: “Una serenità che si tocca con mano”, a conferma di come le cose procedano a gonfie vele tra i due.