Antonella Clerici: “Mi sono sentita inadeguata con mia figlia, ecco perché”

Lavoro ma anche famiglia nell’intervista a tuttotondo di Antonella Clerici per Vanity Fair con particolare focus al rapporto con sua figlia Maelle.

Ha di recente raccontato quale sia stato il momento più bello vissuto in carriera. Adesso, a Vanity Fair, Antonella Clerici ha svelato altre dettagli relativi alla sua vita professionale ma anche privata. Spicca, in questo senso, il rapporto con sua figlia Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens. La conduttrice ha evidenziato come il lavoro l’abbia spesso portata a stare distante da lei e questo risulta ancora oggi essere una sorta di sofferenza.

Antonella Clerici: il lavoro e i messaggi importanti

La semplicità e il modo di essere sempre molto onesta e diretta col suo pubblico le ha permesso di diventare uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo. In questo senso, a Vanity Fair, Antonella Clerici ha spiegato come il suo essersi occupata di un programma di cucina le abbia permesso di portare nelle case degli italiani argomenti leggeri ma anche, quando è stato il caso, messaggi di un certo livello.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

“Attraverso la mia cucina ho fatto passare messaggi più importanti di tanti talk salottieri”, ha detto con orgoglio la presentatrice. E ancora: “Sono stata una delle prime a parlare degli scaldoni della menopausa, quando era ancora un tabù; ho raccontato la transizione di uno dei miei cuochi; ho parlato di educazione sentimentale con i ragazzi, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin”, ha aggiunto.

Il rapporto con la figlia Maelle

Proprio parlando dei giovani, la Clerici ha avuto modo di sottolineare come sia il suo rapporto con la figlia Maelle: “Io non sono l’amica di mia figlia, sono un genitore: ho il dovere di educarla”, ha detto. In questa ottica, però, la presentatrice ha anche ammesso un qualcosa che, in un certo senso, la tormenta in relazione al feeling con la ragazza.

“Lavorando tanto, a volte mi sono sentita inadeguata per essere spesso assente, e so di dirlo da privilegiata”, ha ammesso la Clerici a Vanity Fair. “Ma Maelle mi dice sempre: ‘Sono abituata che lavori da quando sono nata, è un bell’esempio, mi dà la carica’. Non le piacciono i riflettori, ma so che è orgogliosa del fatto che io sia riuscita a seguire la mia passione”.

Tornando alla sua vita privata, la presentatrice ha aggiunto di essere “una che esce poco. Non frequento gli ambienti dello spettacolo, alle undici vado a dormire. Sono molto rigorosa. Anche perché quando lavori tanto, o ti droghi o vai a letto. E io non ho mai provato nessuno stupefacente […]”.