Torna a parlare Justin Bieber e lo fa con uno sfogo molto forte un po’ contro tutti. L’artista ha ammesso di avere alcuni problemi dai quali non riesce a guarire.

Alcune settimane fa il mondo della musica e non solo si era stretto a lui per la morte del nonno. Adesso, Justin Bieber è tornato a far parlare per via di alcune problematiche che lo tormentano da tempo. L’artista ha sfogato i propri sentimenti tramite un lungo post nel quale ha menzionato, appunto, alcune situazioni che lo attanagliano da molto.

La salute di Justin Bieber e l’allarme dei fan

Da diverso tempo le condizioni di salute di Justin Bieber sono sotto la lente di ingradimento. Sui vari media internazionali si parla spesso di alcune difficoltà che coinvolgono appunto l’artista, alle prese con episodi anche collerici verso la stampa e non solo. In questo senso, lo stesso Bieber aveva da poco fatto riferimento alla sua volontà di non cambiare.

Justin Bieber – www.donnaglamour.it

“Non sopprimerò mai le mie emozioni per qualcuno. Il conflitto fa parte delle relazioni. Se non ti piace la mia rabbia, non ti piaccio io”, erano state le sue parole. Un concetto che, di fatto, è stato replicato anche in queste ore ma con toni ben diversi e anche una sorta di “arrendevolezza” in merito alle sue problematiche con la rabbia.

Lo sfogo sulla rabbia e la mancata guarigione

Tramite un post su Instagram, Bieber ha deciso si raccontare alcune delle sue ultime emozioni: “Le persone continuano a dirmi di guarire, non credete che se avessi potuto sistemarmi da solo lo avrei già fatto? So che sono devastato, so di avere problemi di rabbia. È da tutta la vita che cerco di guarire per essere come le persone che mi dicono che dovevo essere sistemato come loro”.

Nel suo messaggio, poi l’artista ha aggiunto: “Più cerco di crescere, più sono focalizzato su me stesso. Gesù è l’unica persona che mi fa desiderare di vivere la mia vita in relazione agli altri, perché onestamente sono stanco di pensare sempre a me stesso, e voi?”.