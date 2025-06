Un pensiero speciale per una donna gigantesca: Raffaella Carrà. Cristiano Malgioglio ha ricordato la donna, deceduta il 5 luglio del 2021.

In passato aveva raccontato della telefonata che gli aveva cambiato la vita. Ora Cristiano Malgioglio ha avuto modo di ricordare un’altra conversazione avuta in passato ma con Raffaella Carrà, la mitica artista deceduta il 5 luglio del 2021. In occasione di quello che sarebbe stato il suo compleanno in data odierna, il paroliere ha ricordato la donna a ‘La Volta Buona’ su Rai 1.

Cristiano Malgioglio e il ricordo di Raffaella Carrà

Nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo è stato tempo di ricordare Raffaella Carrà che oggi, 18 giugno, avrebbe festeggiato 82 anni. In collegamento con la trasmissione, Cristiano Malgioglio ha voluto omaggiare e ricordare la donna sottolineando l’ottimo rapporto avuto con lei e anche l’ultima telefonata che si erano scambiati.

Cristiano Malgioglio – www.donnaglamour.it

“Dovevo scrivere ‘Forse forse’, la sua prima canzone d’amore”, ha detto il paroliere sottolineando come la Carrà gli avesse chiesto un testo che avesse “molta sensualità” e che la donna pensava che solo lui potesse scrivere qualcosa di simile. “Mi aveva invitato a dormire a casa sua, ma io sono molto disordinato e lei mi disse: ‘No no, mi dispiace'”.

L’ultima telefonata e il dolore enorme

Il buon Cristiano ha quindi spiegato a ‘La Volta Buona‘ quella che fu l’ultima telefonata intercorsa con la Carrà: “È stato un dolore enorme, non sapevo niente e mi ha salutato. Non dimenticherò mai cosa mi ha detto: ‘Rimani così come sei, non cambiare mai, perché quando arrivi tu la tv cambia colore'”. Con voce sofferta ed emozionata, Malgioglio ha aggiunto: “Quando ci ha lasciato è stato un colpo al cuore. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono perché non avrei fatto tante canzoni. Le devo tutto”.