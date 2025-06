Cremonini, l’ex Martina spiega perché è voluta andare al suo concerto

Dopo essere stata vista al concerto di Cesare Cremonini, con tanto di lacrime, l’ex dell’artista, Martina Maggiore, ha spiegato perché sia andata a vederlo.

Le recenti tappe del suo tour in quel di Milano, precisamente a San Siro, hanno fatto saltare, cantare ed emozionare migliaia di persone. Stiamo parlando del mitico Cesare Cremonini che tra i fan presenti ha visto pure la presenza della sua ex, Martina Maggiore. Proprio la ragazza, pizzicata in lacrime durante la serata, ha voluto spiegare il perché della sua presenza all’evento.

Martina Maggiore, l’ex di Cremonini al concerto

Tra i tanti fan di Cesare Cremonini che hanno assistito ai suoi concerti a Milano, allo Stadio San Siro, c’è stata anche la sua ex, Martina Maggiore. La ragazza, come anticipato, è stata pizzicata in lacrime all’evento, probabilmente alle prese con un mix intenso di emozioni e ricordi, magari proprio sulla sua vita privata e quella dell’artista.

La giovane, ad ogni modo, ha attirato parecchio l’attenzione facendo pensare a qualche seguace anche che tra lei e il buon Cesare potesse esserci un possibile ritorno di fiamma. Ora, per fare chiarezza anche a tal proposito, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio.

Il motivo della presenza a San Siro

Tramite una lunga storia su Instagram, la Maggiore ha voluto precisare il perché della sua presenza al concerto dell’ex: “Ho scelto di esserci perché riconosco l’importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora”, le sue parole.

La ragazza ha spiegato di non aver saputo con anticipo il mix di emozioni che avrebbe provato e visto che non è un robot “non ho mai nascosto le mie emozioni né tanto meno mi viene facile farlo. Vivo tutto quello che c’è da vivere lasciandomi completamente andare”. La Maggiore ha quindi concluso: “Questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo. L’ho fatto perché credo che l’amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore. Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare. Mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte”.