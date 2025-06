“Parlava male di lui”: arriva la segnalazione su due ex Amici

Anche dopo la fine del talent Amici, le voci sui vari allievi si susseguono. La segnalazione su due giovani cantanti.

Le voci di un presunto “ritorno di coppia” nella scuola di Amici a proposito di professori sono ancora molto forti. Eppure, adesso, a far parlare è un’altra situazione che riguarderebbe due ex allievi del talent appena usciti dal programma di Canale 5. Pare, infatti, che tra due cantanti non stia scorrendo buon sangue. Il tutto sarebbe emerso a seguito di una segnalazione.

Amici, come vanno le cose dopo la fine della scuola

Come ogni anno dopo la fine della scuola di Amici, è tempo di bilanci. In particolare, gli allievi maggiormente attivi dopo la fine del talent sono i cantanti che si ritrovano a poter sfruttare l’ondata di visibilità con concerti estivi e apparizioni di vario genere tra concerti, radio e altri eventi. I ragazzi sembrano aver intrapreso la propria strada anche se per avviare al meglio la carriera dovranno impegnarsi parecchio.

Trigno – www.donnaglamour.it

Tra coloro che sono impegnati ci sono anche Luk3 e Trigno che sono stati protagonisti di una particolare segnalazione che li vorrebbe essere in rapporti non proprio ottimali. Nello specifico, sui social, si mormora di una presunta diatriba…

Tensione tra due cantanti? La segnalazione

Sui social, come detto, è arrivata una particolare segnalazione all’esperto di gossip Amedeo Venza. Lui l’ha riportata come spesso accade ma senza dare alcuna conferma o smentita: “Ciao ame non so se ti interessa questa notizia però te la dico ugualmente”, si legge nelle stories dell’esperto.

“Ieri sera ero in un ristorante di Macerata e c’era Luke il cantante di amici. Era con altre persone e parlavano malissimo Trigno. In pratica dicevano che non si meritava la vittoria della categoria e che il più meritevole era Nicolò e infatti dicevano che le vendite e i brani più scaricati danno la conferma di quanto loro dicevano, tant’è che trigno è fuori da ogni classifica ecc! Anonima please”. Sarà davvero così? Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno confermare o smentire.