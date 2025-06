Kate Middleton non partecipa al Royal Ascot: ansia per la Principessa

Forfait all’ultimo istante da parte di Kate Middleton che non ha preso parte al Royal Ascot al quale era attesa con il Principe William.

Negli ultimi giorni si è tanto parlato della famosa “maledizione dei Principi del Galles“. In questo senso un piccolo campanello di allarme si è acceso in queste ore con Kate Middleton che ha dato forfait all’ultimo minuto non presentandosi al Royal Ascot dove era attesa con il marito, il Principe William. Inevitabile che la situazione vedesse subito una crescita di preoccupazione esponenziale per la salute della donna. Ecco come starebbero le cose.

Kate Middleton assente al Royal Ascot

Ore di preoccupazione attorno alle condizioni di salute di Kate Middleton. La Principessa del Galles, infatti, non è stata presente al Royal Ascot di quest’anno. La donna era attesa in queste ore insieme a suo marito, il Principe William, ma anche a Re Carlo e la regina Camilla ad uno degli eventi più mondani dell’anno. Invece, niente di tutto questo.

Secondo quanto si è appreso dai media inglesi, la donna, all’ultimo minuto, ha fatto sapere che non sarà presente. Una decisione, quella di rinunciare ad un evento programmato, che ha ovviamente subito generato preoccupazione nel Regno Unito per le sue condizioni di salute.

Il motivo dell’assenza

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto alla Principessa e se la sua salute possa in qualche modo avere qualcosa a che vedere. Stando a fondi di palazzo citate dai tabloid inglesi come il The Sun, Kate avrebbe fatto sapere di essere dispiaciuta per l’assenza all’evento. Inoltre, sempre da Kenisngton Palace hanno fatto sapere che la donna è ancora “impegnata a cercare un buon equilibrio” fra doveri pubblici e vita privata “dopo la battaglia contro il cancro”. Insomma, un velo di mistero e di preoccupazione ancora resta soprattutto in quanto la sua presenza fosse confermata fino a poche ore prima dell’evento.