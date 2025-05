Svelata la maledizione dei Principi del Galles: oscuri presagi per Kate e William

Esiste davvero una maledizione per i Principi del Galles? Sembra proprio di sì. A cosa potrebbero andare incontro Kate e William.

La Famiglia Reale Inglese non ha attraverso certo degli anni sereni di recente. Dalla morte della Regina Elisabetta fino alle malattie di Re Carlo e della Principessa Kate. Al netto della situazione sotto controllo – vedasi anche il bellissimo recente video della Middleton -, le notizie nefaste potrebbero non essere terminate. A parlare di quella che sarebbe una vera e proprio maledizione legata ai Principi del Galles è stato Antonio Caprarica, esperto della Royal Family e autore di un libro ad hoc dal titolo ‘Kate e la maledizione dei Galles’.

Caprarica e la spiegazione sulla maledizione

Il noto giornalista Antonio Caprarica è stato ospite de ‘La Volta Buona’, su Rai 1, e ha spiegato cosa lo abbia spinto a parlare nel suo ultimo libro ‘Kate e la maledizione dei Galles’. Nello specifico l’uomo ha sottolineato come di base ci siano una sorta di fondamento su quella che sarebbe appunto una maledizione che riguarda i Principi del Galles.

Principe William e Kate Middleton – www.donnaglamour.it

“Il titolo dei Galles è diventato famoso perché, come è noto, è il titolo dell’erede al trono d’Inghilterra”, ha esordito il giornalista. “Quello che molta gente non sa è che è un titolo insanguinatissimo perché, in realtà, il Galles è stata la prima colonia interna degli inglesi, conquistata alla fine del 1200. Re Edoardo sconfisse gli inglesi, tagliò la testa ai due ultimi principi. Le due teste vennero esposte sulle mura della torre di Londra, guardando verso la reggia. E si narra che queste due teste dei principi abbiano gettato una maledizione sui principi inglesi che avrebbero occupato le loro terre e il loro titolo”.

La realtà dei fatti e l’ocuro presagio sui Principi

Caprarica ha ovviamente precisato di non sapere se tali maledizioni esistano o meno ma ci sia un “dato di fatto”, ovvero “che su dieci principesse del Galles, nell’arco di sette secoli, sette hanno fatto una brutta fine, oppure hanno avuto una brutta vita. Le ultime due, una è Diana e sappiamo com’è andata, e l’altra è Kate, che ha avuto dei problemi e speriamo che le vada bene. Non casualmente, quella signora che ha preso il posto di Diana il titolo di principessa di Galles non l’ha preso mai. E secondo me Camilla era molto contenta di non diventare principessa di Galles”. Kate è avvisata…