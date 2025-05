Dalle verità di Barbara D’Urso alla “preoccupazione” per Gianni Morandi: i gossip della settimana

Ultimi giorni ricchissimi di notizie dal mondo della tv, dei social e dello spettacolo. Ecco quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Al netto della triste perdita che ha segnato il mondo del cinema, di ben altro genere, per fortuna, sono state le altre news. Da Barbara D’Urso che è tornata a parlare del suo addio a Mediaset fino alla foto che ha destato preoccupazione per Gianni Morandi. Vediamo i migliori gossip della settimana dal 26 al 30 maggio 2025.

Gossip della settimana: Barbara D’Urso rompe il silenzio

indubbiamente sono stati giorni molto caldi per quanto riguarda Barbara D’Urso. Dopo le voci di un possibile ritorno in tv, Carmelita ha rotto il silenzio con un’intervista a Sette, magazine del Corriere della Sera, dove ha ripercorso i difficili momenti vissuti anche dopo l’addio a Mediaset avvenuto ormai da circa due anni.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

La D’Urso ha svelato come abbia affrontato i momenti successivi alla fine del rapporto con il Biscione confessando di non aver attraversato un periodo facile con tanto di “fuga” lontano dall’Italia per via, anche, della sofferenza.

Il cambiamento di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Tornata pimpante sulla copertina di Cosmopolitan Turchia anche Chiara Ferragni che ha raccontato “la nuova lei” dopo un anno difficile vissuto tra questioni lavorative e personali. L’imprenditrice digitale ha sottolineato quale sia stato il suo grande cambiamento recente che le sta permettendo di vivere al meglio con sguardo al futuro.

Milly Carlucci e l’idea “accademia” di Ballando

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Interessantissima intervista rilasciata al Corriere della Sera da parte di Milly Carlucci che ha persino aperto alla possibilità di aprire una sorta di scuola/accademia in stile Amici ma di Ballando con le Stelle. Un’ipotesi complicata ma non impossibile.

Addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

Giorni decisivi per il futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Infatti, con l’arrivo dell’estate, pare che la conduttrice possa lasciare una volta per tutte la trasmissione. Previsto un cambio al timone con annesso futuro passaggio della donna su Rete 4. Sarà davvero così?

Preoccupazione per Gianni Morandi

Gianni Morandi – www.donnaglamour.it

Nella nostra rubrica ci finisce anche Gianni Morandi che con una foto senza molti dettagli ha suscitato la preoccupazione dei suoi fan. Il cantante, infatti, ha fatto un controllo all’occhio ma la benda speciale indossata ha generato delle ansie nei suoi fan. La speranza è di vederlo al più presto al top.