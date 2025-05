In molti la ricordano protagonista in televisione tra film, fiction e non solo. Ma che fine ha fatto davvero Natalia Estrada e perché ha lasciato il piccolo schermo?

Dopo aver conquistato il pubblico italiano negli anni ’90 con programmi televisivi di successo e il film “Il Ciclone”, Natalia Estrada ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Una scelta che ha sorpreso il suo pubblico che dal 2004 ha, quasi del tutto, perso le sue tracce. Ma che fine ha fatto la famosa soubrette spagnola? E cosa si nasconde veramente dietro al suo addio alla tv arrivato dopo la separazione da Giorgio Mastrota?

Natalia Estrada: dal successo all’addio alla tv

Negli anni Novanta Natalia Estrada è stata senza dubbio tra i volti del mondo dello spettacolo più seguiti e apprezzati. La donna era apparsa nel film “Il Ciclone” che le aveva dato molto successo. Inoltre era stata sulla bocca di tutti per la relazione molto paparazzata con Giorgio Mastrota da cui ha avuto anche una figlia, Natalia Jr.

La svolta di Natalia Estrada… pic.twitter.com/iPiAwzCsJb — explorer (@Digital_Xplorer) September 21, 2024

Successivamente, però, i due si erano separati e al netto di qualche iniziale normale malcontento, la famiglia ha proseguito avendo un rapporto di dialogo e di serenità. Dal punto di vista professionale, invece, per la Estrada c’era stato un taglio netto con il mondo della tv: “Ho detto basta perché credevo fosse il momento giusto e non mi ero sbagliata”, sono state alcune delle sue parole in merito rilasciate in varie interviste.

L’incidente e la nuova vita lontano dai riflettori

Ma cosa si è nascosto davvero dietro al suo addio alla televisione? Natalia aveva raccontato: “Per come era cambiata la tv, il modo in cui venivano trattati i personaggi nelle varie trasmissioni, non mi vedevo, non volevo essere presa in giro. C’è stata una tv crudele che ridicolizzava, che cercava gli altarini, che non cercava più il bello ma il brutto”.

Al netto di diverse proposte per tornare sul piccolo schermo, comprese due chiamate per Sanremo accanto ad Amadeus, la Estrada ha sempre scelto di restare lontana dal mondo dello spettacolo che, di fatto, non la rappresentava più.

Per lei una nuova vita seguendo la sua grande passione per l’equitazione. Ora la Estrada, infatti, vive a Cortazzone, in Piemonte, insieme al marito Andrea “Drew” Mischianti, istruttore e campione di ranch roping. Insieme gestiscono la Ranch Academy, un centro di equitazione specializzato nello stile western, dove allevano bestiame e addestrano cavalli.

Proprio l’amore per i cavalli, anche a seguito di un incidente avuto mentre era in sella, l’ha portata a convincersi che questa era la strada giusta e a non avere alcun tipo di ripensamento relativamente al mondo del piccolo schermo. La Estrada ha spiegato di non avere rimpianti per la sua scelta e di sentirsi appagata dalla vita che ha costruito con il marito. La sua filosofia si basa sull’autenticità e sulla felicità, valori che ha trovato nel contatto quotidiano con la natura e gli animali.