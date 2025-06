Lutto importante nella famiglia della star della musica Rihanna. A 70 anni è morto suo padre, Ronald Fenty. L’annuncio è arrivato in queste ore.

Ha fatto spesso parlare per la sua musica e per qualche scatto “osé” decisamente esagerato. Ora la situazione è ben diversa. Stiamo parlando di Rihanna, colpita in queste ore da un terribile lutto. Ronald Fenty, padre della popstar, è infatti scomparso all’età di 70 anni nelle prime ore di sabato 31 maggio 2025 a Los Angeles, a seguito di una breve malattia. La notizia è stata confermata da Starcom Network News, emittente radiofonica con sede alle Barbados, terra natale della cantante ma anche diversi altri media tra cui Page six e Tmz.

Lutto per Rihanna: morto il padre

Sono ore di grande tristezza per la pop star Rihanna e la sua famiglia. Infatti, all’età di 70 anni è morto il signor Ronald Fenty, padre della donna. I familiari, tra cui il fratello della cantante, Rajad Fenty, si sono recati al Cedars-Sinai Medical Center nei giorni precedenti al decesso per stargli vicino stando a quanto si è appreso da Page Six.

Ronald Fenty ha avuto una vita segnata da alti e bassi, sia personali che nel rapporto con la figlia. Ex capo magazziniere, ha avuto sei figli da diverse relazioni, tra cui appunto Rihanna, nata dal matrimonio con Monica Braithwaite.

Il rapporto con la cantante

Dalle informazioni raccolte e dalle dichiarazioni della nota cantante, la relazione con il padre è stata spesso turbolenta, complicata dalle dipendenze di Ronald da alcol e droghe, e dal divorzio dalla madre quando lei aveva 14 anni.

Nonostante le difficoltà, padre e figlia hanno avuto momenti di riconciliazione. Nel 2012, Rihanna aveva dichiarato di aver in qualche modo “recuperato” il rapporto con il padre e in generale con la famiglia. In questo senso aveva giocato un ruolo chiave la maternità della pop star che aveva fatto diventare i suoi genitori, nonni, cosa che i due avevano accolto decisamente in modo positivo e felice.