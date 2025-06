Intervenuto nella trasmissione ‘Tv Talk’, Stefano De Martino ha parlato del suo futuro dopo essere stato premiato come “rivelazione” dell’anno.

La sua carriera sembra in continua ascesa e dopo aver parlato dell’ipotesi Sanremo, Stefano De Martino ha avuto modo di raccontarsi a 360° intervenendo nella trasmissione ‘Tv Talk’ su Rai 3 dove è stato premiato come “personaggio rivelazione” dell’anno sul piccolo schermo. Il presentatore ha fatto il punto su quanto vissuto dando uno sguardo anche al futuro.

Stefano De Martino “personaggio rivelazione” dell’anno in tv

Un’annata magica quella vissuta dal punto di vista professione da Stefano De Martino. Il conduttore, infatti, oltre al successo di ‘Stasera tutto è possibile’ è stato in grado di sorprendere al timone di ‘Affari Tuoi’ che lo ha decisamente portato nell’Olimpo dei presentatori al netto di un iniziale momento di titubanza per la sua poca esperienza.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Proprio gli ascolti e il suo modo di approcciare alla trasmissione di Rai 1 lo hanno portato ad essere premiato dal pubblico della trasmissione ‘Tv Talk‘ come “personaggio rivelazione” dell’anno. Un successo che il diretto interessato ha accolto con stupore: “Sai che è la prima volta che vinco un premio. Fare dei ringraziamenti, come si fa in questi casi? Voglio ringraziare mia madre, mio padre. Volevo ringraziare tutta la squadra di Affari Tuoi che mi ha accolto e che oggi sono diventati degli amici con cui ho costruito la quotidianità”, ha detto parlando con la padrona di casa, Mia Ceran.

Parlando di Affari Tuoi, poi, De Martino ha voluto condividere i meriti con tutto il gruppo di lavoro: “[…] Chi fa il conduttore non è altro che il frontman di una band, contornato da grandissimi musicisti […]”.

Vincitore dei #TvTalkAwards per il pubblico nella categoria “Personaggio rivelazione” è Stefano De Martino.



Tutte le puntate di #TvTalk sono su RaiPlay pic.twitter.com/MZqGurOxJB — Tv Talk (@TvTalk_Rai) May 31, 2025

La decisione sul futuro

Il presentatore ha poi proseguito dando uno sguardo al suo futuro con tanto di decisione presa in merito alla conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’ che non lo vedrà più al timone: “Il futuro di Stasera tutto è possibile onestamente non lo conosco”, ha detto. “Io ho candidato al mio posto Fabio Balsamo e Ciro Priello”.

E per quanto riguarda le ipotesi Sanremo e Domenica In, il buon Stefano ha aggiunto: “Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi, mentre per il programma di Mara Venier sarò forse calvo”, le sue parole con grande ironia.