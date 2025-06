Clara e Fedez, spunta la domanda “imbarazzante”: il video sospetto

Una domanda privata a Clara con Fedez al suo fianco ha fatto impazzire dei nuovi rumors di gossip decisamente sospetti. Le immagini.

Dopo averli visti protagonisti con il brano ‘Scelte stupide’, Fedez e Clara sono tornati a far parlare di loro per via di un filmato con tanto di domanda molto personale che li ha messi, in un certo senso, in “imbarazzo”. Il video di quanto accaduto in presenza anche di altri ragazzi ha generato nuovi sospetti sulla vera relazione che intercorre tra loro.

I rumors su Fedez e Clara

Clara e Fedez, come noto, sono stati al centro di diversi rumors nelle ultime settimane. Dopo essere stati avvistati in svariate occasioni, infatti, tra i due era stato ipotizzato un flirt in corso. L’argomento aveva scaldato il mondo del gossip vista la grande visibilità soprattutto del rapper e le varie “relazioni” che ci sono state dopo la sua separazione da Chiara Ferragni.

Fedez – www.donnaglamour.it

Ad ogni modo, la presunta vicinanza tra lui e Clara è stata molto presto smentita. I due artisti, infatti, si stavano frequentando, apparentemente, solo per questioni professionali e per dare vita al prima citato brano ‘Scelte stupide’.

La domanda imbarazzante e la reazione: il video

Eppure, qualcosa di strano potrebbe esserci davvero sotto tra i due artisti. Nel corso di una diretta streaming, infatti, alla giovane cantante è stata posta una domanda molto particolare che l’ha fatta imbarazzare e che ha portato pure Federico, presente alla scena, ad imbarazzarsi. “Ma tu sei fidanzata?”. La risposta è stata strana, Clara ha osservato Fedez che, anche lui con fare molto agitato, ha replicato: “Ma fatti i ca**i tuoi”.

La ragazza, in realtà, è data per felicemente impegnata, tuttavia, il comportamento riservato e la complicità mostrata con Fedez stanno continuando a tenere alta l’attenzione dei fan. Ci sarà davvero qualcosa sotto o si tratta solo di un modo per far parlare e “alzare gli ascolti”?