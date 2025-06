È rimbalzata nelle ultime giornate la voce di un presunto flirt tra Emma Marrone e l’attore Matteo Martari. Ecco come stanno veramente le cose.

Da alcuni giorni sui social e non solo, sono circolate delle voci relative ad una presunta storia in corso o comunque una sorta di “avvicinamento” sospetto tra la cantante Emma Marrone e l’attore Matteo Martari, recentemente protagonista della serie Netflix, ‘Maschi Veri’. Intervistato da Fanpage, l’uomo ha voluto rispondere anche ad una domanda riguardo questo argomento.

La segnalazione su Emma e Matteo Martari

Le voci relative a Emma Marrone e Matteo Martari sono iniziate alcuni giorni fa quando una segnalazione social all’esperta di gossip Deianira Marzano aveva stuzzicato le fantasie degli appassionati di queste “storie”. Nello specifico l’esperta aveva pubblica, come di consueto, la segnalazione arrivatale da parte di una utente che sosteneva che la cugina avesse incontrato la cantante in pizzeria a Milano.

Tra i dettagli forniti, il fatto che la Marrone, secondo la sua versione, avrebbe risposto due volte al telefono chiamando l’interlocutore ‘Matteo’. Da qui è iniziata la ricerca del famoso ‘Matteo’. Tale utente ha quindi ben pensato di andare a controllare i profili social di Emma e Martari, trovando, a dire suo, uno scambio di like tra i due che avrebbe generato tale presunta ipotesi di flirt.

La verità dell’attore

Ma come stanno davvero le cose? A rispondere, come detto, ci ha pensato l’attore che a Fanpage, a precisa domanda, ha replicato: “Ti prego, aggiornami, non ne so niente”. E ancora, dopo aver sentito la spiegazione su come sia iniziata questa voce, ecco l’ulteriore risposta: “È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato“. Insomma, tra la Marrone e Martari non ci sarebbe proprio nulla per buona pace dei seguaci e fan che avevano già sognato un flirt tra i due.