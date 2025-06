Carriera, famiglia e tanto altro: Flavio Briatore si è raccontato a tuttotondo svelando in un’intervista alcuni dettagli inediti.

Ha suscitato grande interesse il weekend trascorso con i figli di recente da parte di Flavio Briatore. Adesso, il noto imprenditore è tornato a parlare di carriera ma anche di vita privata in una bella intervista al Corriere della Sera dove si è svelato a 360° con particolari aneddoti legati anche alla sua famiglia con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco.

Briatore e il rapporto con Elisabetta Gregoraci

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera della quale vi riportiamo solo alcuni stralci, Flavio Briatore ha avuto modo di affrontare svariati argomenti legati alla sua vita professionale ma anche privata. Come detto, spiccano i passaggi sulla sua famiglia e il rapporto con Elisabetta Gregoraci dalla quale ha avuto Nathan Falco.

Facendo riferimento ad una confessione in tema gelosia della Gregoraci in merito all’aver spiato il telefono di Briatore, l’imprenditore ha spiegato: “Ma quando io dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente! Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho. Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”.

La paghetta di Nathan Falco e il suo futuro

Entrando nello specifico del suo rapporto con Nathan: “È molto difficile non viziarlo. L’importante è che a scuola vada bene. Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto”, ha detto Briatore.

E su cosa auguri al figlio: “È banale, ma gli auguro di avere la salute e di essere felice. Come imprenditore gli auguro di creare tanti posti di lavoro, perché il vero fallimento è dover licenziare. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io”.

Infine non poteva mancare una domanda in merito alla paghetta data al ragazzo. Con grande serenità, l’imprenditore ha raccontato: “Qual è la paghetta di Nathan? Mi sembra 500 euro al mese“.