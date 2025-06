La recente intervista a Belve di Michele Morrone continua a far parlare: il commento pungente di Luca Argentero che non risparmia il collega.

Ha fatto tanto parlare l’intervista a Belve di Michele Morrone con i vari riferimenti, non certo troppo simpatici e cordiali, ai colleghi attori. In questo senso, spiccano le parole di Luca Argentero che intervistato da SuperGuida Tv ha voluto rispondere a modo suo a quel faccia a faccia tra Morrone e la Fagnani senza risparmiare delle frecciatine all’uomo.

Michele Morrone e le parole sugli attori italiani

Si sa, le interviste a Belve portano le persone ad esagerare. In questo senso Michele Morrone aveva fatto un po’ di “show” con affermazioni decisamente azzardate sui colleghi attori e in generale sulla categoria italiana. “C’è un grosso pregiudizio su di me. Qui in Italia è come se per essere riconosciuto come attore devi avere l’aria del poeta maledetto, che conosce i poeti, si fa le canne, sinistroidi che hanno la boiserie pure nel c**o. Io non sono così”, aveva detto Morrone.

Tra gli altri passaggi, sempre collegati al mondo degli attori del Bel Paese, Morrone aveva anche aggiunto di reputare più bravo di lui solo Alessandro Borghi. Insomma, il giovane – che per altro si era poi scusato per alcune delle sue parole – aveva decisamente esagerato con le affermazioni, magari portato anche dal clima di Belve che, spesso, porta le persone ad esagerare.

La replica di Luca Argentero

Ad ogni modo, rispetto a quanto detto da Morrone, in tanti hanno voluto rispondere. Una dura replica è giunta anche da parte di Luca Argentero che, intervistato da SuperGuida Tv, ha voluto commentare, con tanto di risata, le parole di Morrone. “Mi ha fatto solo sorridere. È un eccesso di ego, però forse sei un ragazzo che ha avuto magari una bordata di successo. Vedi il successo non è fare una cosa di successo. Io mi sento appagato, perché sono vent’anni che faccio questo mestiere”.

Argentero ha poi spiegato di aver lavorato con Morrone e di pensare che potenzialmente possa fare una carriera di ottimo livello. Al netto di questo, però, “sparare a zero sulle capacità degli attori, dei suoi colleghi italiani mi sembra un po’ una sboronata“, ha concluso l’affermato volto della tv italiana.