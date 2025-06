Lutto terribile: addio alla celebre attrice delle più amate serie tv

Il mondo dello spettacolo e della tv in lutto: è morta l’attrice Valerie Mahaffey, celebre per le apparizioni in ‘Desperate Housewives’ e ‘Young Sheldon’.

Sono ore di grande tristezza per il mondo della televisione e in generale dello spettacolo. Infatti, dopo il decesso dell’amato attore di Hollywood, ecco un altro lutto che ha visto la celebre Valerie Mahaffey, famosa per le apparizioni in ‘Desperate Housewives’ e ‘Young Sheldon’ tra le varie, perdere la vita a soli 71 anni a seguito di un brutto male.

Morta Valerie Mahaffey

Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morta a 71 anni Valerie Mahaffey, attrice statunitense vincitrice di un Emmy Award e nota al pubblico per le sue interpretazioni in serie tv di successo come ‘Un medico tra gli orsi’,’Desperate Housewives’, ‘Young Sheldon’ e tante altre. A dare il triste annuncio della dipartita della donna è stata la sua addetta stampa Jillian Roscoe.

Secondo quanto si apprende, la Mahaffey è deceduta nella giornata di venerdì 30 maggio 2025 a seguito di una lunga battaglia contro il cancro. “Lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Ho perso l’amore della mia vita, e l’America ha perso una delle sue attrici più adorabili”, ha dichiarato il marito in un comunicato ripreso da Variety.

La carriera

Nel corso della sua importante carriera, la Mahaffey si è alternata tra cinema, tv e teatro. Il grande pubblico la ricorda per il ruolo di Eve nella serie cult ‘Un medico tra gli orsi’ (Northern Exposure), che le valse un Primetime Emmy Award nel 1992 come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Successivamente eccola nei panni di Alma Hodge, l’ex moglie manipolatrice di Orson in ‘Desperate Housewives’ (2006-2007) ma anche in ‘Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills’ o nel personaggio di Victoria MacElroy, in ‘Young Sheldon’ (2017–2020).

L’attrice vanta anche diverse opere al cinema. Tra le più recenti si ricordano ‘Sully’ nel 2016 di Clint Eastwood e ‘Fuga a Parigi’ (2020), dove ha recitato al fianco di Michelle Pfeiffer. Proprio per questo ruolo ha ottenuto una nomination agli Independent Spirit Awards.